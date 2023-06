Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon fällt am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 114,80 EUR

Um 12:03 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 124,80 USD ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.065 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 146,57 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 17,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,44 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,75 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 152,75 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent auf 127.358,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

