Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 115,34 EUR

-0,69% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 116,50 EUR. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 116,12 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,50 EUR. Bisher wurden via Tradegate 11.474 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 143,98 EUR. Gewinne von 23,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 34,03 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 152,75 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 27.04.2023. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,38 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 127.358,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116.444,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,60 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie: Amazon warnt Kunden vor "häufig zurückgegebenen Artikeln"

Zum ersten Mal seit 20 Jahren: Jeff Bezos kauft eine Amazon-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com