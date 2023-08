Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gibt am Nachmittag ab

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Amazon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,6 Prozent auf 138,35 USD ab.

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 138,35 USD abwärts. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 138,17 USD nach. Mit einem Wert von 140,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 9.635.548 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (81,44 USD). Mit einem Kursverlust von 41,14 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,86 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon gewährte am 04.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,20 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 134.383,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 121.234,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,15 USD je Amazon-Aktie.

