Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 149,06 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 149,06 USD. Bei 149,99 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 147,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 21.823.470 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (150,54 USD) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 0,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD. Mit einem Kursverlust von 45,37 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 178,38 USD angegeben.

Am 26.10.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143.083,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.101,00 USD in den Büchern standen.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 2,67 USD je Aktie aus.

