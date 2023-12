Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 134,68 EUR.

Die Amazon-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 134,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 134,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 133,98 EUR. Bisher wurden via Tradegate 9.076 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 138,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 76,85 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,94 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 178,38 USD an.

Am 26.10.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127.101,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 143.083,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 2,67 USD je Aktie aus.

