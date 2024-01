Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Amazon am Dienstagvormittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Amazon. Der Amazon-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 140,06 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 140,06 EUR ab. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,06 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,82 EUR. Bisher wurden heute 14.309 Amazon-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 143,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 2,34 Prozent Luft nach oben. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 82,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 41,23 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 181,13 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,57 Prozent auf 143.083,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 127.101,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,69 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

