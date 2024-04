Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 183,43 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 183,43 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 182,28 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 183,17 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.338.576 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 189,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 3,45 Prozent zulegen. Am 03.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,15 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 206,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 01.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 169.961,00 USD im Vergleich zu 149.204,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,17 USD je Amazon-Aktie.

