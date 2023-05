Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Amazon 104,52 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 1,5 Prozent auf 112,85 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 113,01 USD zu. Bei 111,20 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 10.706.838 Stück.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,57 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 23,01 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,84 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 149,11 USD aus.

Am 27.04.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 127.358,00 USD – ein Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 116.444,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,57 USD im Jahr 2023 aus.

