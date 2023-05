Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verliert am Dienstagvormittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 102,08 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,2 Prozent auf 101,96 EUR. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 101,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.361 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 143,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 29,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,85 EUR ab. Abschläge von 24,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 149,11 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 27.04.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 127.358,00 USD – ein Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 116.444,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,57 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

