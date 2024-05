Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag fester

So bewegt sich Amazon

Die Aktie von Amazon zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 186,80 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 186,80 USD. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 187,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.441.127 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 10.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,69 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2023 bei 113,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,08 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,50 USD für die Amazon-Aktie.

Am 30.04.2024 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 143,31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 127,36 Mrd. USD umgesetzt.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

