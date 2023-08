Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit Kursabschlägen

Amazon im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 137,02 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,5 Prozent auf 137,02 USD. Bei 135,86 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.566.069 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 146,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 6,97 Prozent zulegen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,86 USD für die Amazon-Aktie.

Amazon veröffentlichte am 04.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,20 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 134.383,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Amazon am 26.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 2,15 USD je Aktie aus.

