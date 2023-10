Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit Aufschlag

Amazon im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 16:07 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 131,59 USD zu. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,29 USD zu. Bei 130,64 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.585.569 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 145,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 38,11 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,38 USD für die Amazon-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD gegenüber -0,20 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 134.383,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 121.234,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Amazon.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 2,21 USD je Aktie aus.

