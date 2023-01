Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gibt am Dienstagmittag ab

Aktien in diesem Artikel Amazon 90,47 EUR

Die Amazon-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 90,53 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.917 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,43 EUR an. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 41,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,04 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,51 Prozent.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 508,70 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 27.10.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 127.101,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 110.812,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2022 -0,105 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

