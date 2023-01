Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Amazon 90,62 EUR

Um 09:22 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 90,59 EUR ab. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 90,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.050 Amazon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,43 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 41,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (77,04 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 17,59 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 508,70 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 27.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 127.101,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110.812,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Amazon im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,105 USD einfahren.

