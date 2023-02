Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Amazon

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,54 EUR

Um 12:06 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 91,38 EUR. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,27 EUR nach. Bei 91,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.204 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 29.03.2022 auf bis zu 154,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 40,83 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (77,04 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 18,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 508,90 USD je Amazon-Aktie an.

Am 02.02.2023 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 149.204,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 137.412,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 USD je Amazon-Aktie.

