Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:06 Uhr 3,7 Prozent auf 90,27 EUR. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 89,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,67 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 135.378 Aktien.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,43 EUR an. Mit einem Zuwachs von 41,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 77,04 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 17,17 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 508,90 USD je Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 02.02.2023. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.204,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 137.412,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,53 USD je Aktie.

"Aufgeschobene Apokalypse": Bank of America-Experte warnt vor Börsencrash in der zweiten Jahreshälfte

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie in Rot: Zoox testet Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale in den USA

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

