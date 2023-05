Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochnachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Amazon 106,00 EUR

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,1 Prozent auf 114,62 USD zu. Bei 115,83 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,84 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 16.542.719 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (146,57 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,87 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 81,44 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 149,11 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 127.358,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.444,00 USD in den Büchern standen.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 1,57 USD je Aktie aus.

