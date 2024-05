Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Amazon zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 184,65 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 184,65 USD. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 184,93 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 183,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 2.276.781 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.05.2024 bei 191,69 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 3,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 113,80 USD am 24.05.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 38,37 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 210,50 USD.

Amazon ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 143,31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 127,36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Wem NVIDIA und Tesla zu günstig sind: Das sind die teuersten Aktien der Welt

Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt schlussendlich

OpenAI-Rivale: Amazon- und Google-Investment Anthropic holt Instagram-Mitgründer an Bord