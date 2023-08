Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 135,04 USD.

Die Amazon-Aktie bewegte sich um 16:07 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 135,04 USD. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 136,09 USD. Die Amazon-Aktie sank bis auf 134,59 USD. Bei 135,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 9.346.257 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 6,36 Prozent zulegen. Bei 81,44 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 65,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 169,86 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon gewährte am 04.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent auf 134.383,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 2,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

