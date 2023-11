Notierung im Fokus

Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

17.11.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 144,24 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Amazon 132,90 EUR 1,48 EUR 1,13% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 144,24 USD zu. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 144,49 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 11.303.353 Amazon-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 147,29 USD erreichte der Titel am 16.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 81,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 77,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,13 USD für die Amazon-Aktie aus. Am 26.10.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127.101,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 143.083,00 USD ausgewiesen. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 präsentieren. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 2,65 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie Viele Aktienpakete reduziert: In diese US-Aktien hat die UBS im dritten Quartal 2023 investiert Jim Cramer: So verlief das Jahr der "Magnificent Seven"-Aktien bisher NASDAQ-Titel Amazon-Aktie im Minus: Amazon will kleine Roboter als Sicherheitskameras anbieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com