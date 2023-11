Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gewinnt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 132,28 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 132,28 EUR nach oben. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 132,52 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 7.876 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2023 bei 137,12 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 76,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 72,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 177,13 USD.

Am 26.10.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 143.083,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.101,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,57 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

