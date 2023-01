Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 89,14 EUR

Die Amazon-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 88,77 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 88,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.963 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,52 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,04 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 15,23 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 508,70 USD.

Am 27.10.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 127.101,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.812,00 USD in den Büchern standen.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,106 USD je Amazon-Aktie.

NFT-Markt im Aufwind: Experte prognostiziert erneutes Wachstum und neue Karrieremöglichkeiten

EvercoreISI-Analyst: Die Amazon-Aktie ist ein Kauf - unter einer Bedingung

Bloomberg Billionaires Index: Überholt Warren Buffett Jeff Bezos?

