Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Aktie von Amazon zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 139,72 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 139,72 EUR zu. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 139,90 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 139,16 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.207 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 143,34 EUR markierte der Titel am 11.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 2,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 82,31 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,09 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 181,13 USD.

Am 26.10.2023 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143.083,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 127.101,00 USD eingefahren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

