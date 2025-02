Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon büßt am Nachmittag ein

Amazon im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 228,08 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 228,08 USD ab. Bei 227,74 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 228,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.536.730 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD an. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 6,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 151,61 USD am 06.08.2024. Abschläge von 33,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 258,86 USD.

Am 06.02.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 187,79 Mrd. USD im Vergleich zu 169,96 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,35 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

