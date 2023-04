Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Amazon 93,80 EUR

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 103,40 USD zu. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 52.829 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2022 markierte das Papier bei 158,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 26,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,67 USD aus.

Amazon veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Amazon mit 1,39 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 137.412,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149.204,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Amazon.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 1,45 USD je Aktie aus.

