Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Um 16:08 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 117,88 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 118,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,65 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 14.526.418 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 146,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 19,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 44,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 149,11 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 27.04.2023. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 127.358,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 116.444,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

