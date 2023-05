Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Amazon 107,14 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,4 Prozent auf 106,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 106,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,38 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.785 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 143,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 149,11 USD je Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 27.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von -0,38 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent auf 127.358,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

