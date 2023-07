Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 118,36 EUR abwärts.

Die Amazon-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 118,36 EUR. Die Amazon-Aktie sank bis auf 118,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 118,50 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.989 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 143,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 21,65 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 76,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 35,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 148,38 USD.

Amazon gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent auf 127.358,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

