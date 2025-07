Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 224,44 USD. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 225,49 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,32 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.706.684 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. 8,05 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 151,61 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,45 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 250,50 USD.

Amazon ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 USD je Aktie erzielt worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 155,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Amazon-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,23 USD je Aktie belaufen.

