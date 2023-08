Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verzeichnet am Vormittag Verluste

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 122,64 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 122,64 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 122,56 EUR. Bei 122,70 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.570 Stück gehandelt.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 13,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 76,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 37,34 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 169,86 USD an.

Am 04.08.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 134.383,00 USD im Vergleich zu 121.234,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie sinkt: Amazons Geräte-Chef geht zum Jahresende

NASDAQ Composite Index-Titel Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Amazon-Investition eingebracht

Rivian ausgebaut, zahlreiche weitere Veränderungen: Diese Aktien hat George Soros im zweiten Quartal 2023 im Depot