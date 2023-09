Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon reagiert am Montagmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 140,76 USD.

Die Amazon-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 140,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 29.528 Stück.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 42,15 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 171,13 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon -0,20 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 134.383,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121.234,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,85 Prozent gesteigert.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,21 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

