Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 229,49 USD ab.
Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 229,49 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 228,79 USD nach. Bei 232,38 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1.957.020 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,51 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 5,37 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 161,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,60 Prozent.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.
Amazon gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 147,98 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 167,70 Mrd. USD ausgewiesen.
Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Amazon
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
