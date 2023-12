Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Montagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 152,76 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 16:08 Uhr 1,9 Prozent. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 152,76 USD zu. Bei 150,56 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 11.351.249 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2023 bei 152,76 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,44 USD am 07.01.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 46,69 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 178,38 USD angegeben.

Am 26.10.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,28 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143.083,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.101,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,68 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

