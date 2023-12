Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagvormittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 137,30 EUR.

Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 137,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 136,86 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,50 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 12.430 Aktien.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,42 EUR an. 0,82 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 76,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 78,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,38 USD an.

Amazon ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 143.083,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 127.101,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 2,68 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon One Enterprise: Handscanner-Technologie wird weiter ausgerollt mit Fokus auf Geschäftskunden

Stifel-Analyst Stephen Gengaro hebt den Daumen für die Aktie des Tesla-Konkurrenten Rivian

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie gibt ab: Amazon kann sich erstmals TV-Rechte für Wimbledon sichern - Urteil im Streit um Steuerregelungen