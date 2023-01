Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Amazon 85,60 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 87,43 EUR. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,46 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 128.644 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 154,43 EUR. 43,38 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,04 EUR am 28.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,49 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 508,70 USD für die Amazon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 27.10.2022. In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,31 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 127.101,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 110.812,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,106 USD je Amazon-Aktie.

