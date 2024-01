Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Amazon. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 154,51 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 0,7 Prozent auf 154,51 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 56.905 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,17 USD. Dieser Kurs wurde am 12.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 88,12 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 42,97 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 181,13 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 143.083,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127.101,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Amazon rechnen Experten am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,68 USD je Amazon-Aktie.

