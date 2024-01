Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 153,21 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 153,21 USD. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 152,97 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 8.207.385 Stück.

Am 12.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (88,12 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 42,48 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 181,13 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 143.083,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 127.101,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Amazon möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 2,68 USD im Jahr 2023 aus.

