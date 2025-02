Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 224,97 USD ab.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 224,97 USD. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 224,19 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 225,44 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.157.748 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,51 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 7,80 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 151,61 USD ab. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 32,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 258,86 USD an.

Am 06.02.2025 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,96 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 187,79 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 24.04.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

