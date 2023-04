Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon legt am Mittwochnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,69 EUR

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 102,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 103,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 101,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 8.614.692 Stück.

Am 20.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 158,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 35,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (81,44 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 26,47 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 147,67 USD je Amazon-Aktie an.

Am 02.02.2023 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,58 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Amazon-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,44 USD je Aktie.

