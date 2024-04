Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 178,09 USD ab.

Die Amazon-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 178,09 USD. Die Amazon-Aktie sank bis auf 176,32 USD. Bei 179,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.273.613 Stück gehandelt.

Bei 189,77 USD markierte der Titel am 12.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,56 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2023 Kursverluste bis auf 101,15 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 43,20 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 206,50 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 169.961,00 USD gegenüber 149.204,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Amazon wird am 30.04.2024 gerechnet. Am 24.04.2025 wird Amazon schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,19 USD je Amazon-Aktie.

