Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Amazon

Aktien in diesem Artikel Amazon 109,30 EUR

1,07% Charts

News

Analysen

Um 12:03 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 117,98 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 65.841 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,57 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,23 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,44 USD am 07.01.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 149,11 USD an.

Am 27.04.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.358,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Diese US-Aktien hatte die UBS im ersten Quartal 2023 im Depot

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

FTX-Skandal: Absurde Ausgaben - dafür hat Sam Bankman-Fried Millionen verprasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com