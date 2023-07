Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 133,73 USD.

Um 12:03 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 133,73 USD zu. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 44.421 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 146,57 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 8,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 81,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Mit einem Kursverlust von 39,10 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,38 USD.

Am 27.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 127.358,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.444,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,37 Prozent gesteigert.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,61 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Microsoft, Apple, NVIDIA & Co.: "Magnificent Seven" machen Großteil des NASDAQ 100 aus - Rebalancing nötig

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie schwächer: JPMorgan belässt Amazon-Bewertung auf 'Overweight'

NASDAQ Composite Index-Titel Amazon-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Amazon abgeworfen