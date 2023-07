Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 134,90 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 134,90 USD. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 135,32 USD. Bei 133,32 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 12.087.875 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 146,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 65,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,38 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 127.358,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 116.444,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

