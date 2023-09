Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Amazon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,3 Prozent auf 136,80 USD ab.

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 2,3 Prozent auf 136,80 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 136,36 USD. Mit einem Wert von 138,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.691.794 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,86 USD) erklomm das Papier am 15.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Bei 81,44 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 171,13 USD angegeben.

Am 03.08.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 134.383,00 USD im Vergleich zu 121.234,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 2,21 USD je Aktie aus.

