Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Donnerstagnachmittag fester

19.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 131,40 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 16:08 Uhr 2,6 Prozent. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 132,14 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.148.490 Amazon-Aktien. Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 11,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 38,03 Prozent wieder erreichen. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 177,13 USD angegeben. Am 03.08.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 USD, nach -0,20 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134.383,00 USD – ein Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 121.234,00 USD erwirtschaftet hatte. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 26.10.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Amazon-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,21 USD je Aktie in den Amazon-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie NASDAQ-Titel NVIDIA bleibt offen für Homeoffice-Arbeit - und ignoriert damit einen Trend ChatGPT-Mutter OpenAI plant Entwicklung eigener KI-Chips NASDAQ-Titel Amazon-Aktie sinkt: UBS schraubt Kursziel für Amazon nach unten

