Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 153,10 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 153,10 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 152,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 154,43 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.649.051 Stück gehandelt.

Am 19.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 155,11 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 46,81 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,38 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 143.083,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 127.101,00 USD in den Büchern gestanden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NVIDIA, Amazon, Microsoft an NASDAQ: Jim Cramer sieht noch Aufwärtspotenzial für KI-Aktien

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus