Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Blick auf Amazon-Kurs

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 140,54 EUR.

Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 140,54 EUR. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 139,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31.226 Amazon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 141,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 76,85 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 45,32 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,38 USD aus.

Amazon gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143.083,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 127.101,00 USD eingefahren.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 2,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NVIDIA, Amazon, Microsoft an NASDAQ: Jim Cramer sieht noch Aufwärtspotenzial für KI-Aktien

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus