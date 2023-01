Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 86,89 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 86,67 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 87,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.322 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 154,43 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 77,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 508,70 USD.

Am 27.10.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 127.101,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110.812,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 02.02.2023 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Amazon möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Amazon 2022 einen Verlust in Höhe von -0,108 USD ausweisen wird.

