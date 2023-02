Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagvormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,04 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 91,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 91,10 EUR. Bei 91,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 8.179 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 77,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,19 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 508,90 USD aus.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Amazon mit 1,39 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.204,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 1,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

