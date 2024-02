Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 167,61 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:04 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 167,61 USD. Bisher wurden heute 63.215 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2024 markierte das Papier bei 175,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 88,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,43 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 199,00 USD für die Amazon-Aktie.

Amazon veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 169.961,00 USD – ein Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 149.204,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Amazon am 25.04.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,16 USD je Amazon-Aktie.

